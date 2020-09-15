البيضاء.. مفتش شرطة يشهر سلاحه الوظيفي في وجه قاصر بعد أن عرض سلامة عناصر الشرطة للتهديد

اضطر مفتش شرطة، يعمل في فرقة الشرطة القضائية في منطقة أمن الرحمة، في مدينة الدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله، في تدخل أمني، لتوقيف قاصر، يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك بعدما تورط مرافقوه في عدم الامتثال، وتعريض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي، وخطير.

وذكرت ولاية أمن الدارالبيضاء أن عناصر الشرطة القضائية قد ضبطت المشتبه فيه القاصر متلبسا بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، أثناء مزاولته نقل الركاب من دون رخصة على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، وذلك في ظروف من شأنها تعريض سلامتهم الصحية، والجسدية للخطر، وهو ما دفع ثمانية أشخاص من معارفه إلى مواجهة عناصر الدورية بمقاومة عنيفة في محاولة منهم لتخليص المعني بالأمر.

ووجد مفتش الشرطة نفسه مضطرا لإشهار سلاحه الوظيفي، بشكل احترازي، لدرء الخطر، الناجم عن المعنيين بالأمر، وذلك قبل أن يلوذوا بالفرار، ويتم نقل القاصر على متن سيارة النجدة إلى مقر المنطقة الأمنية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات القضية المذكورة، فيما لاتزال الأبحاث، والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.