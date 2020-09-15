شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن 60 دينار لفحص كورونا عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
وتهيب مملكة البحرين بجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية في المملكة، مع ضرورة التزامهم بتعليمات العزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة سالبة للفحص عند الدخول. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، سيتم التواصل مع المسافر من قبل السلطات الصحية المعنية، ويتوجب على المسافر الاستمرار بالعزل الذاتي واتباع تعليمات السلطات الصحية بالمملكة.
كما أكدت مملكة البحرين ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.
ونوهت بأنه عند ملاحظة أي أعراض مشابهة للزكام كالصداع والكحة وفقدان حاستي الشم والتذوق وآلام متفرقة في الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة على الشخص عزل نفسه على الفور والاتصال بالرقم 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى له.
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