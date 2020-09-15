شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: نتحدث مع فلسطين بشأن صفقة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع فلسطين بشأن الانضمام لاتفاقيات الشرق الأوسط. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن ترامب قوله خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض إن "الفلسطينيين سيكونون عضوا (في المحادثات) في الوقت المناسب ."

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