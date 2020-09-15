اعتقال رئيس هيئة التقاعد العامة السابق في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باعتقال رئيس هيئة التقاعد العامة السابق في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم اعتقال رئيس هيئة التقاعد العامة السابق احمد الساعدي في بغداد ويوم غد يعرض على قاض التحقيق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان الساعدي قد تم انهاء تكليفه بمنصب رئيس هيئة التقاعد وتعيين اياد محمود هادي بدلاً عنه.
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