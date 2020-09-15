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باكستان تدين إرهاب الحوثي تجاه المملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أدانت باكستان بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ وطائرات دون طيار مفخخة أخيرا تجاه أراضي السعودية، وعدت ذلك انتهاكا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام آباد تشيد بالإجراءات الدفاعية الناجحة للمملكة للصواريخ والطائرات المفخخة، والتي حالت دون إزهاق أرواح عدد من المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة، وتؤيد حقها في الدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان.

وأردف البيان أن باكستان دأبت على حث جميع أطراف النزاع في اليمن على الانخراط في حوار هادف وسلمي لإنهاء الأعمال العدائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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