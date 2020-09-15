شكرا لقرائتكم خبر باكستان تدين إرهاب الحوثي تجاه المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت باكستان بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ وطائرات دون طيار مفخخة أخيرا تجاه أراضي السعودية، وعدت ذلك انتهاكا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام آباد تشيد بالإجراءات الدفاعية الناجحة للمملكة للصواريخ والطائرات المفخخة، والتي حالت دون إزهاق أرواح عدد من المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة، وتؤيد حقها في الدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان.

وأردف البيان أن باكستان دأبت على حث جميع أطراف النزاع في اليمن على الانخراط في حوار هادف وسلمي لإنهاء الأعمال العدائية.