شكرا لقرائتكم خبر باكستان تدين إرهاب الحوثي تجاه المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام آباد تشيد بالإجراءات الدفاعية الناجحة للمملكة للصواريخ والطائرات المفخخة، والتي حالت دون إزهاق أرواح عدد من المدنيين الأبرياء.
وأضاف أن باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة، وتؤيد حقها في الدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان.
وأردف البيان أن باكستان دأبت على حث جميع أطراف النزاع في اليمن على الانخراط في حوار هادف وسلمي لإنهاء الأعمال العدائية.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تدين إرهاب الحوثي تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.