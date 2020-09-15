1000 كرتون تمور للمتضررين من سيول السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان، ووزع أمس 1,000 كرتون تمور للمتضررين من السيول في منطقة الريف الجنوبي بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 6,000 شخص. وقال المركز إن المساعدات تأتي في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

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