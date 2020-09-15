3 سنوات سجن لوزير إعلام مصر في عهد مبارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة النقض المصرية أمس برفض طعن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف على حكم بسجنه ثلاث سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.

وكان صفوت الشريف، الذي شغل منصب وزير الإعلام خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلا، حسبما أفاد موقع «بوابة الأخبار» الالكتروني أمس.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة صفوت الشريف في التاسع من سبتمبر 2018، بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية «الكسب غير المشروع»، فيما برأت نجله من التهمة نفسها.

وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادرا بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن خمس سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.