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عمان والسودان والمغرب تلحق باتفاقيات السلام

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- بواسطة أيمن الوشواش - نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أمس عن مصادر بالإدارة الأمريكية أن الإدارة تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل وثلاث دول عربية، بعد إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأوضحت المصادر أن الدول الجديدة هي كل من سلطنة عمان والسودان، بالإضافة إلى المغرب.

ووصل مسؤولو الإمارات والبحرين وإسرائيل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع اتفاقية سلام مع الإمارات وإعلان اتفاق فقط بالنسبة للبحرين، تمهيدا لإنجاز اتفاقية تطبيع في البيت الأبيض بحضور كبير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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