عمان والسودان والمغرب تلحق باتفاقيات السلام

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وأوضحت المصادر أن الدول الجديدة هي كل من سلطنة عمان والسودان، بالإضافة إلى المغرب.
ووصل مسؤولو الإمارات والبحرين وإسرائيل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع اتفاقية سلام مع الإمارات وإعلان اتفاق فقط بالنسبة للبحرين، تمهيدا لإنجاز اتفاقية تطبيع في البيت الأبيض بحضور كبير.
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