شكرا لقرائتكم خبر عمان والسودان والمغرب تلحق باتفاقيات السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أمس عن مصادر بالإدارة الأمريكية أن الإدارة تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل وثلاث دول عربية، بعد إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأوضحت المصادر أن الدول الجديدة هي كل من سلطنة عمان والسودان، بالإضافة إلى المغرب.

ووصل مسؤولو الإمارات والبحرين وإسرائيل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع اتفاقية سلام مع الإمارات وإعلان اتفاق فقط بالنسبة للبحرين، تمهيدا لإنجاز اتفاقية تطبيع في البيت الأبيض بحضور كبير.