شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى عن بيان إبراهيم منير: كشف حالة الانقسام داخل الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ثروت الخرباوى، الكاتب والمفكر الإسلامى، إن بيان إبراهيم منير كشف حالة الانقسام والتشرذم داخل الجماعة الإرهابية. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن هناك مشكلة لدى الإخوان لأن المرشد محبوس وسلبت منه كل الصلاحيات فتم تنصيب محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ثم تم حاليا تنصيب إبراهيم منير مرشدا للإخوان.

وأشار إلى أن الإخوان كانوا يريدون توصيف يوسف القرضاوى بلقب المرشد العام ويكون التنصيب روحيا، ويتم اختيار إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد. ولفت إلى أن حلمى الجزار يمثل جناحا معارضا للقيادات العليا، ويشكل لجنة فيها جمال حشمت وهذا الجيل كلجنة إدارة الأزمة، كما صدر قرار بإلغاء منصب الأمين العام، أى التضحية بمحمود حسين.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حالة من التمرد المستمر تشهده جماعة الإخوان، وغضب شديد لدى شباب الجماعة الارهابية، تخطى مرحلة الاحتواء فى التنظيم، بسبب تصعيد إبراهيم منير مرشدا للجماعة خاصة وهو ما دعا جماعة الإخوان لإصدار بيانا تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية باحتواء شبابها، بعد انتشار الأقاويل حول رفضهم التام لتعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.