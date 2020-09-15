شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان يؤكد تورط محمود حسين فى جرائم مالية وأخلاقية داخل الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن محيى عيسى القيادة السابق فى جماعة الإخوان، هجوما على محمود حسين الأمين العام للجماعة الإرهابية، مطالبا بمحاكمته، بأنه متورط فى عمليات سرقة ونهب وجرائم أخلاقية داخل الجماعة. وكتب عيسى تدوينة عبر حسابه الشخصى فيس بوك: "محمود حسين متورط فى كثير من الجرائم المالية والأخلاقية، حاكموه قبل أن تهلكوا كما هلك من كان قبلكم، وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها".

وتابع قائلا:"يا ترى اللجان اللى كانت بتهاجمنا عشان محمود بيه حسين رأيهم ايش الآن بعد أن تم عزله، وما موقفكم الآن بعد عزل اللا أمين محمود حسين".