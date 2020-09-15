شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بالفيديو يكشف دعم قطر للإرهاب للتحريض ضد الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام القطري يواصل تدخلاته السافرة في شئون الدول العربية داخليا، والتحريض على استقرارها وأمنها، من أجل تنفيذ مخططهم الإرهابي في المنطقة، وذلك من خلال دعم جماعات الإرهاب لاستمرار العنف والتخريب في الدول العربية.

وأعدت مؤسسة ماعت تقريرا بالفيديو يكشف الممارسات التى تقوم بها قطر، ودعمها المستمر لجماعات الإرهاب، للتحالف ضد الدول العربية، وتهديد استقرار وأمن دول المنطقة، وهو ما يكشف التاريخ الطويل والسجل الحافل في قطر للمؤامرات ضد الدول.

التقرير كشف تسريبات لمسئولين قطريين، وعلى رأسهم والد أمير قطر، الشيخ حمد والذى رصد حجم مؤامرته التى يقودها ضد الدول العربية، والممارسات المستمرة ضد أمن واستقرار المنطقة، والتمادي فى ممارستها ضد الدول العربية، وتحالفها مع أعداء الدول العربية، والتحريض المتواصل ضد مصر والدول العربية، واحتضان واحتضان العناصر الإرهابية، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، وتوفير كل وسائل الدعم لهذه الجماعات الإرهابية، إضافة إلى التآمر القطري ، والاساءة المستمر لدول التعاون الخليجي ، وتدخلها في شئون الدول العربية الداخلية.