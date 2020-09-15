شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالجماعة الإرهابية: الإخوان خونة للوطن والدين الإسلامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عيد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن مشروع التنظيم الإرهابى يعمل ضد الدولة الوطنية، مضيفًا أن جماعة الإخوان تعتبر أن كل من يتبع التنظيم تابع للإسلام ومن لا يتبع الإخوان عدو للدين.
وأضاف سامح عيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، تقديم سارة حازم، أن مشروع الإخوان الإرهابي ضد الدين الإسلامي وخائن للإسلام والوطن، مضيفا أن الإخوان كانوا يهدفون إلى سيادة العالم وأوهام حسن البنا هيأت له الرغبة في حكم العالم وليس مصر فقط.
وتابع أن أيدلوجية حسن البنا قائمة على استعادة الخلافة، وكل الجماعات المتطرفة المتعاقبة خرجت من تحت عباءة جماعة الإخوان الإرهابية.
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