شكرا لقرائتكم خبر عن فرشوا الملاية لبعض.. معارك الردح تضرب الإخوان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تتشدق جماعة الإخوان الإرهابية، بالحديث عن الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية، تأتى فضائح القيادات لتظهر حقائق هذا التنظيم، ففضائح الإخوان لا تتوقف يوما عن الظهور على منصات التواصل الاجتماعى، وباتت خلافاتهم علنية من تبادل للشتائم و"على عينك يا تاجر".
وفى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل الخناقة الأبرز والأهم من ضمن المعارك الداخلية للإخوان كانت بين عصام تليمة تلميذ يوسف القرضاوى مُنظر جماعة الإخوان وآيات عرابى الإخوانية المثيرة للجدل، وصابر مشهور، الإعلامى الإخوانى.
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