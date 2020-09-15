التقدم والإشتراكية يندد باتفاقات التطبيع.. بن عبد الله: تصفية للقضية الفلسطينية وإقبار لحل الدولتين -فيديو

نظم المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة رمزية للتنديد باتفاقات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي التي توصلت إليها كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وعبر محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام للحزب، عن إدانته للخطوات التطبيعية، مؤكدا أن هذه الأخيرة لا تخدم القضية الفلسطينة بل تأتي في إطار مخطط لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء النهائي على حل الدولتين، الذي يدعمه المنتظم الدولي.

وأكد بن عبد الله، أن الوقفة جاءت في سياق المواقف المبدئية لحزبه والداعمة للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مختلف القوى الفلسطنية أكدت رفضها وشجبها للخطوات التطبيعية، وتمسكنها بالنضال والكفاح من اجل نيل حقوق الشعب الفلسطين المشروعة.