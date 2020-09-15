العدد 3291-16 شتنبر الإمارات والبحرين توقعان رسميا على اتفاقات التطبيع.. بن زايد: “إنجاز تاريخي”.. وترامب: 5 دول أخرى ستلتحق وزارة الصحة: ثلاث جهات سجلت أعلى معدلات الإصابة بكورونا خلال أسبوع -رسم مبياني

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