الإمارات والبحرين توقعان رسميا على اتفاقات التطبيع.. بن زايد: “إنجاز تاريخي”.. وترامب: 5 دول أخرى ستلتحق

انطلقت في العاصمة الإمريكية واشنطن، مراسم توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين والاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة أمام الحضور إن “اتفاق التطبيع سيكون أساسا لسلام شامل في المنطقة، والدول الموقعة على الاتفاق ستتبادل السفراء مع إسرائيل وستفتح سفارات”. وقال ترامب: “5 دول أخرى (لم يسمها) قريبة من تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

أما رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال: “نشكر القيادة الحكيمة للإمارات والبحرين على جهودهما للتوصل للاتفاقيات”. وأضاف نتنياهو: “السلام ليس بين الزعماء وإنما بين الشعوب”.

بدوره، قال عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات في حفل التوقيع: “السلام سيغير وجه الشرق الأوسط”، زاعما: “نحن أمام إنجاز تاريخي، وثمار الاتفاقيات ستنعكس على كل المنطقة”.

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وأضاف: “اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين بشكل أكبر” بحسب ادعائه. أما وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، قال: “اليوم حدث تاريخي وفرصة لجميع شعوب الشرق الأوسط ولا سيما الشبان”.