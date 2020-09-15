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أظهرت بيانات وزارة الصحة، تصاعدا ملحوظا في نسب الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الجاري، فيما تفاوت معدلات العدوى بين جهات المملكة.
وأشارت الوزارة في تصريحها النصف شهري، اليوم الثلاثاء، أن التطور الأسبوعي لمعدل الإصابة بالفيروس، بين كل 100 ألف نسمة قد واصل ارتفاعه بشكل شديد منذ بداية الرفع المتقدم للحجر الصحي، حيث وصل حاليا إلى 243 حالة لكل 100 ألف، فيما بلغ معدل الفتك 1.8 بالمائة، مقابل نسبة نسبة الشفاء تقدر بـ 78.2 بالمائة.
أما جهويا، ومن حيث توزيع معدل الإصابة الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة خلال الفترة الممتدة بين 7 و13 شتنبر، فقد شمل على الخصوص جهات الدار البيضاء سطات بمعدل تجاوز 50 حالة لكل 100 ألف، وهو الأمر ذاته في جهات درعة تافيلات والداخلة وادي الذهب.
بالمقابل تراوح هذا المعدل بين 20 و50 حالة في جهات الرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي، وسوس ماسة.
أما الجهات التي سجلت أقل معدل، أي دون 20 حالة لكل 100 ألفف نسمة، فيه كل من جهات الشرق وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ثلاث جهات سجلت أعلى معدلات الإصابة بكورونا خلال أسبوع -رسم مبياني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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