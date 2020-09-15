طنجة.. نزلاء يحتجون على المشتبه في قتل الطفل عدنان والحراس يضعونه في زنزانة انفرادية

شهد سجن “طنجة1” أمس الاثنين، احتجاجات من طرف نزلاء المؤسسة السجنية، لحظة إدخال المشتبه في قتله للطفل عدنان بعد تأجيل الاستماع إليه من طرف النيابة العامة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن مدير السجن أمر بوضعه في زنزانة انفرادية، وتعيين حراسة شديدة عليه.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض المحامون تسجيل نيابتهم على المشتبه فيه.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف في طنجة قد قرر، أمس، تأجيل الاستماع إلى المشتبه في ارتكابه لجريمة قتل الطفل عدنان، إلى أسبوعين آخرين، بسبب نفسية والد الضحية، الذي كان منهارا.

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وكشف مصدر مقرب من القضية أنه تم الاستماع للمشتبه فيه من طرف الوكيل العام للملك، قبل إحالته إلى قاضي التحقيق، حيث تم استنطاقه ابتدائيا.

وشهد محيط استئنافية طنجة، أمس، تأهبا أمنيا كبيرا، استعدادا لتقديم المشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب، وقتل الطفل عدنان، أمام الوكيل العام للملك.

وكانت جريمة مقتل الطفل عدنان قد خلفت تضامنا واسعا داخل المغرب، وخارجه.