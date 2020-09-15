قذيفتان من غزّة على أسدود وعسقلان تزامنًا مع خطاب بن زايد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قذيفتان من قطاع غزّة، مساء الثلاثاء، تجاه عسقلان وأسدود، تزامنًا مع خطاب وزير الخارجيّة الإماراتي، عبد الله بن زايد، في مؤتمر التطبيع في واشنطن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبّة الحديديّة أسقطت قذيفة واحدة، بينما ذكرت وسائل إعلام أنّ قذيفة أخرى سقطت قرب مجمع تجاري في أسدود.

وأعلنت مصادر طبيّة إصابة شخصين بجراح طفيفة جرّاء الشظايا في أسدود، بينما أصيب 3 أشخاص بالهلع.

ورصد إسرائيليّون على مواقع التواصل الاجتماعي منظومة القبّة الحديدة أثناء "إسقاط إحدى القذيفتين".

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان للدخول إلى أماكن آمنة.