القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قذيفتان من قطاع غزّة، مساء الثلاثاء، تجاه عسقلان وأسدود، تزامنًا مع خطاب وزير الخارجيّة الإماراتي، عبد الله بن زايد، في مؤتمر التطبيع في واشنطن.
وقال الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبّة الحديديّة أسقطت قذيفة واحدة، بينما ذكرت وسائل إعلام أنّ قذيفة أخرى سقطت قرب مجمع تجاري في أسدود.
وأعلنت مصادر طبيّة إصابة شخصين بجراح طفيفة جرّاء الشظايا في أسدود، بينما أصيب 3 أشخاص بالهلع.
ورصد إسرائيليّون على مواقع التواصل الاجتماعي منظومة القبّة الحديدة أثناء "إسقاط إحدى القذيفتين".
ودعا الجيش الإسرائيلي السكان للدخول إلى أماكن آمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر قذيفتان من غزّة على أسدود وعسقلان تزامنًا مع خطاب بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.