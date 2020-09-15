أوباميانغ يحسم مصيره مع آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، قام بتمديد عقده بشكل رسمي مع فريقه آرسنال الإنجليزي بعد فترة طويلة من المفاوضات.

وأعلن آرسنال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عقد أوباميانغ الجديد يستمر حتى صيف 2023.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد أوباميانغ بنهاية الموسم الحالي، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من فريق أبرزهم برشلونة وإنتر ميلان.

وفضّل أوباميانغ في النهاية الاستمرار في آرسنال، خاصة بعد تحقيق بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، والدرع الخيرية على حساب ليفربول.

وجاء إعلان تجديد عقد أوباميانغ من خلال فيديو عبر حسابات النادي المختلفة، يقف فيه النجم الجابوني في ملعب الإمارات ويتحدث إلى الجماهير، ويؤكد رغبته في أن يصبح أسطورة للنادي مثل تيري هنري ودينيس بيركامب وتوني أدامز.