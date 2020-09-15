البحرين: معاهدة السلام لحظة أمل تاريخية لأجيالنا

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

قال وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الثلاثاء، إن توقيع معاهدة السلام بين بلاده وإسرائيل يمثل "لحظة أمل تاريخية لأجيالنا القادمة في منطقة تنعم بالسلام والاستقرار".



وأضاف وزير الخارجية البحريني، خلال حفل توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل: "الشيخ محمد بن زابد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أظهر قيادة حكيمة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة".

وتابع الزياني: "إعلان السلام مع إسرائيل أصبح ممكنًا بسبب رؤية وشجاعة والتزام ملك البحرين".

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وقال إن معاهدة السلام مع إسرائيل تؤكد على حل الدولتين كسبيل لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وانطلقت مراسم توقيع السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، مساء الثلاثاء، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ويمثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما يمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.