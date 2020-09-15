عبدالله بن زايد : فخورون بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر السلام

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

أعرب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن فخره وإعتزازه بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر السلام .



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وقال "السلام دائما شي يتوجب علينا صنعه بمزيد من الشغف والامل واليوم هو احد الايام الذي تغمر فيه دولة الامارات السعادة والاعتزاز كونها تلعب دورا في صنع السلام ليس فقط للامارات ولكن للمنطقة كلها" .

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، الثلاثاء، معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نشره موقع سكاي نيوز عربية