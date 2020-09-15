السودان تحضر حفل توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن القائم بأعمال السفير السوداني بواشنطن وصل إلى البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع اتفاقي السلام الذي سيوقع بعد قليل بين الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية أمريكية.



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وفي وقت سابق، ألمح مسؤول أمريكي إلى أن ممثلين من ”دول عربية أخرى“، لم يذكر أسماءها، قد يحضرون الحفل الجاري حاليا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وأعلن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خمس أو ست دول عربية أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل