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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتي: إقامة دولة فلسطينية "أمر مركزي" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، أن إقامة الدولة الفلسطينية أمر مركزي .
وتحدث في مقال نشره بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن أولويات السلام، تزامنا مع توقيع أبوظبي وتل أبيب معاهدة للسلام، والبحرين وإسرائيل اتفاقية تأييد السلام، وذلك في البيت الأبيض، الثلاثاء.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن الأولوية الأولى للسلام هي تقليل التوترات في المنطقة، والثانية توسيع مجتمع التعايش السلمي، أما الثلاثة فهي تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي.
وشدد على أهمية إحراز التقدم في إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا مركزية الأمر، مشيرا إلى أن معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية قد أوقفت خطط ضم أراض فلسطينية
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