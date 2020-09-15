شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار يستهدف رتلا لنقل معدات «التحالف» في العراق والان نبدء بالتفاصيل

ذكر بيان عسكري عراقي اليوم الثلاثاء، أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل لنقل معدات لقوات التحالف في أحد المناطق التابعة لمحافظة بابل جنوب بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "رتلا كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي المركبات من المواطنين العراقيين تعرض اليوم لانفجار عبوة ناسفة في ناحية النيل بمحافظة بابل، مما أدى إلى تضرر إحدى المركبات". وأضاف البيان أن "الرتل واصل حركته نحو وجهته التي يقصدها".

وتتعرض أرتال تابعة لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق يوميا إلى استهداف من قبل الجماعات المسلحة في البلاد.