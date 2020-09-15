شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من «إعمار اليمن» .. وضع حجر الأساس لـ 4 مشاريع طرق في عدن والان نبدء بالتفاصيل

وضع محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية التي يمولها وينفذها "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

حيث وضع المحافظ حجر الاساس بمديرية خور مكسر، لإعادة تأهيل شارع "شاهيناز"، ويتضمن المشروع تعبيد وسفلتة الطريق وإنارته بالطاقة الشمسية.

وعلى الصعيد نفسه تم وضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع طرق حيوية في مديرية المنصورة وهي:

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طريق جولة كالتكس - الحسوة، وشارع السجن ،وشارع التسعين، حيث سيتم إنارة كافة هذه الطرقات بالطاقة الشمسية بحسب الدراسات والتصاميم الخاصة بها.

وعقب استكمال وضع أحجار الأساس قال محافظ العاصمة أحمد حامد لملس، لوسائل الإعلام:" لليوم الثالث على التوالي نواصل تدشين أعمال المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ نقوم اليوم بوضع حجر الأساس لمشاريع عدد من الطرقات الحيوية "لإعادة التأهيل والإنارة بالطاقة الشمسية".

وأضاف المحافظ لملس :"العاصمة عدن تحتاج إلى الكثير، وسنعمل من أجلها وسنقضي بأذن الله على كل السلبيات التي ترسبت طوال الفترات الماضية".