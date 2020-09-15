شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : نشهد فجرا جديدا للشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: نشهد فجرا جديدا للشرق الأوسط وأضاف ترامب في كلمته عقب توقيع اتفاق السلام بين الامارات والبحرين واسرائيل : توصلنا لاتفاقي سلام خلال شهر واحد وهناك المزيد ، مشيرا إلى أنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل .

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