شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة مخزن للأطعمة ومصادرة 260 كيلو برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة رأس تنورة، أمس، جولات رقابية على عدد من المنشآت التجارية ومساكن العمالة بالمحافظة، للتأكد من تطبيقها للاشترطات الصحية حفاظاً على سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط منزل شعبي "سكن عمال" يستخدم كمستودع لتخزين وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية ويفتقر للاشتراطات الصحية والنظافة ومخالف للأنظمة، وهذه المواد تعود لأحد المطاعم بالمحافظة، وعلى إثر ذلك أغلق المنزل والمطعم المرتبط به، ومصادرة وإتلاف جميع محتوياته، التي بلغت ٢٦٠ كيلو جرام مواد غذائية وأدوات ومواد جميعها غير صالحة للاستخدام بما فيهم الكميات الغذائية.