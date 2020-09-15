بالصور.. ظهور لافت لإيفانكا.. "أناقة" بطعم السلام

خطفت إيفانكا، نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار، خلال حضورها، الثلاثاء، حفل توقيع السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.



وظهرت إيفانكا بفستان باللون الفستقي، بأكمام طويلة، وقصة ضيقة عند الخصر، في أناقة بسيطة أثارت إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقد حفل التوقيع، برعاية ترامب، في مراسم تعتبر الأولى بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

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ومثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما يمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



