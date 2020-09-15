بالعربية والإنجليزية والعبرية.. أنوار السلام تضيء بلدية تل أبيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توشح مبنى بلدية تل أبيب، اليوم الثلاثاء، بكلمة السلام باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، احتفاء بتوقيع اتفاقيتي السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وقالت البلدية في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "احتفالاً بتوقيع اتفاقيات السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، أضيئت واجهة مبنى البلدية مساء اليوم بكلمة سلام بالعبرية والعربية والإنجليزية".
ويأتي الاحتفال بالتزامن مع انطلاق مراسم التوقيع المقامة بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، برعاية أمريكية.
ووجه البيت الأبيض دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.
واجتمع الرئيس الأمريكي بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض قبيل مراسم التوقيع.
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