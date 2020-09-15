شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان تحضر حفل توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن القائم بأعمال السفير السوداني بواشنطن وصل إلى البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع اتفاقي السلام الذي سيوقع بعد قليل بين الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية أمريكية.



وفي وقت سابق، ألمح مسؤول أمريكي إلى أن ممثلين من ”دول عربية أخرى“، لم يذكر أسماءها، قد يحضرون الحفل الجاري حاليا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وأعلن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خمس أو ست دول عربية أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل

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