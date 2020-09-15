شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب : إيران ستلجأ إلينا قريبا لعقد إتفاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستلجأ إلى الولايات المتحدة قريبا لعقد اتفاق بعد تدهور اقتصادها.



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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل.

وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران.

وعقد ترامب مباحثات مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض حيث سيتم توقيع معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية وإعلان السلام بين البحرين وإسرائيل.