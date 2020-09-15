شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد : العالم يقدر جهود الإمارات لتحقيق السلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، أن معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات .

Advertisements وأضاف أن العالم يقدر جهود الإمارات لتحقيق السلام .. مشيراً إلى أن الإمارات تريد أن تجلب الأمل لمنطقتنا . ووصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض، على رأس وفد، ليمثل الجانب الإماراتي في التوقيع على معاهدة السلام، حيث كان في استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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