شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب : هناك 5 أو 6 دول أخرى قد تنضم لإتفاقيات السلام مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك عدة دول ستنضم إلى إتفاقات السلام مع إسرائيل، وذلك بعد إنضمام الإمارات والبحرين .

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وذكر في تغريدة له بتويتر، نحن أمام فرصة لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط وهناك 5 أو 6 دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل .

كما جاء في تغريدة ترامب "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يظن أحد أنها ممكنة"