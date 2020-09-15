المهمشون يواجهون عملية تطهير عرقي من الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين، نعمان الحذيفي، أن «المهمشين ذوي البشرة السوداء من اليمنيين واللاجئين الأفارقة يواجهون عملية تطهير عرقي من قبل الميليشيات الحوثية التي زجّت أخيرا بالمئات منهم إلى جبهات القتال».

ودعا الحذيفي في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحمايتهم من التصفية العرقية التي يتعرضون لها، كواجب أخلاقي وحق إنساني وأممي، أكدت عليه التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية.

ولفت إلى أن الجماعة تعرضت لخسائر بشرية هائلة في الآونة الأخيرة بجبهات مختلفة، وللتخفيف من فاتورة خسائرها لجأت لذوي البشرة السوداء بمناطق سيطرتها وإرغامهم على القتال معها، مستغلة حالتهم المعيشية الصعبة.

ولجأت ميليشيات الحوثي الى تجنيد الفئات المهمشة والزج بهم في أتون المعارك تحت مسمى «أحفاد بلال». ويواصل الحوثيون تجنيد الفئات المهمشة بمحافظة إب وسط اليمن، بعد أن رفض عدد من القبائل اليمنية الزج بأبنائها للالتحاق بصفوف الحوثي.

من جهة أخرى حملت منظمة «هيومن رايتس ووتش» جماعة الحوثيين المسلحة والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي مسؤولية إعاقة وصول المساعدات إلى المحتاجين، وتراجع دعم المانحين للوكالات الأممية الإغاثية العاملة في اليمن.

وقالت المنظمة «لدى الحوثيين بشكل خاص سجل فظيع في منع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المدنيين المحتاجين، وبعض أسباب ذلك تحويل المساعدات إلى مسؤولي الحوثيين وأنصارهم ومقاتليهم».

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وعرضت المنظمة في تقريرها الصادر بعنوان «عواقب قاتلة: الأطراف المتنازعة تعرقل الإغاثة في اليمن في ظل كورونا»، «التدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والقوات التابعة لها، و»المجلس الانتقالي الجنوبي»، وأضافت في التقرير أنه «وعلى الرغم من الاحتياجات المتزايدة للمساعدات خفّض المانحون التمويل في يونيو 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى العراقيل، مما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، المقدمة إلى ملايين المحتاجين».

ميدانيا، أعلن الجيش الوطني أسر 10 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في عملية نوعية بمنطقة دحيضة، شرق المزاريق، في محافظة الجوف.

وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير وإحراق آليات عسكرية، واستعادة أسلحة مختلفة.

إلى ذلك تمكن الجيش الوطني من تحرير منطقة القدة، في جبهة المخدرة بعد هجوم مباغت على ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد، واضطرت تحت ضربات أبطال الجيش إلى الاندحار والفرار.

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