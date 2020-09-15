شكرا لقرائتكم خبر ترمب: الفلسطينيون سينضمون إلى السلام مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الفلسطينيين سيذهبون في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، في ظل مضي داعميهم الماليين والسياسيين في الخليج قدما في إقامة علاقات معها.

وأضاف أمس قبل ساعات من مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، أنه إذا ما لم يقم الفلسطينيون بذلك «فإنهم سيبقون بمفردهم في العراء»، وقال إنه «من الصعب للغاية التعامل مع الفلسطينيين».

ولفت ترمب إلى أنه أوقف الكثير من الدعم المالي الأمريكي للفلسطينيين، وأنه سيواصل دعم هذه السياسة، وقال لقناة «فوكس نيوز»: سيأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف أيضا.. وسيكون لديكم سلام في الشرق الأوسط دون أن تكونوا أغبياء وتطلقوا النار على الجميع وتقتلوا الجميع وتتناثر الدماء على الرمال.