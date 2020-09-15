شكرا لقرائتكم خبر مظاهرات ليبيا تجبر السراج على التفكير في الاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس عن مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج يعتزم إعلان استقالته، على خلفية المظاهرات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن السراج سيبقى على رأس حكومة تصريف أعمال حتى مفاوضات مقررة في جنيف الشهر المقبل، ونقلت عن أربعة مسؤولين أن السراج ومساعديه بحثوا خططه مع الشركاء الليبيين والدوليين.

وقال مصدران إنه من المتوقع أن يعلن السراج الاستقالة قبل مطلع الأسبوع المقبل، وأشارت الوكالة إلى أن متحدثا باسم السراج رفض التعليق على خطط رئيس الحكومة.

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وشهدت الأسابيع الماضية تظاهرات شعبية تدعو جميعها لإيجاد حل سريع للأزمات التي تعصف بالدولة الليبية، وهو ما يمكن أن يؤدى لحالة احتقان شعبي عارم تدفع نحو انتفاضة شعبية تفوض أحداث 17 فبراير 2011.

وتركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الدفع نحو تفعيل الحل السياسي بالتعاون مع عدد من دول الجوار الليبي، بالإضافة إلى تحركات للتسريع بعقد جولة جديدة من اجتماعات العسكريين الليبيين بصيغة «5+5» للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وبحث عدد من الملفات الخلافية بين وفد الجيش الليبي ووفد حكومة الوفاق.

وكان السراج دعا جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة، وإنهاء الصراع، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق السياسي، ويضمن وحدة ليبيا وسلامتها وأمن الشعب الليبي، مؤكدا التزامه بكل ما من شأنه أن يوحد الصف والكلمة. وأوضح السراج في بيان إعلامي أن الليبيين جميعا، مهما اختلفت مشاربهم أو دوافعهم، لا يقبلون ولن يقبلوا أبدا بتدخل عسكري خارجي يهدد وحدة وطنهم وسلامة أراضيه، مؤكدا أن علينا أن نواجه خلافاتنا بكل شجاعة ومسؤولية، ونضع وحدة ليبيا واستقرارها على رأس أولوياتنا جميعا.