شكرا لقرائتكم خبر ترمب لإيران: سنرد على أي هجوم لكم بهجوم أكبر بـ1000 مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران أمس بهجوم «أكبر بألف مرة» إذا هاجمت طهران الولايات المتحدة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر «وفقا لتقارير صحفية، ربما تخطط إيران لعملية اغتيال أو لهجوم آخر ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القيادي الإرهابي قاسم سليماني، الذي تم بسبب تخطيطه لهجوم مستقبلي أو قتل جنود أمريكيين».

وأضاف «أي هجوم من جانب إيران وبأي شكل ضد الولايات المتحدة سيقابله هجوم على إيران أكبر قوة بألف مرة».