38 مطلوبا في قبضة الشرطة العراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات الأمن العراقية في مدينة البصرة جنوب العراق أمس، القبض على 38 مطلوبا أمنيا، وذلك ضمن المرحلة الخامسة لعمليات «الوعد الصادق» الأمنية الهادفة إلى القبض على المطلوبين. وأفادت قيادة عمليات البصرة في بيان صحفي بأن المرحلة الخامسة أسفرت حتى الآن عن اعتقال 38 مطلوبا أمنيا ومصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع. وكانت عمليات «الوعد الصادق» بمرحلتها الخامسة انطلقت أمس وشملت منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب والرميلة بقضاء الزبير. على صعيد متصل، تعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد أمس إلى قصف بصاروخي كاتيوشا، من دون وقوع خسائر أو أضرار.

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