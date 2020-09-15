38 مطلوبا في قبضة الشرطة العراقية

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وأفادت قيادة عمليات البصرة في بيان صحفي بأن المرحلة الخامسة أسفرت حتى الآن عن اعتقال 38 مطلوبا أمنيا ومصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع.
وكانت عمليات «الوعد الصادق» بمرحلتها الخامسة انطلقت أمس وشملت منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب والرميلة بقضاء الزبير.
على صعيد متصل، تعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد أمس إلى قصف بصاروخي كاتيوشا، من دون وقوع خسائر أو أضرار.
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