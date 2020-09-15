شكرا لقرائتكم خبر سيناتور أمريكي: الرئيس التركي مصدر إزعاج لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي رون جوهانسون، أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باتت تزعج الولايات المتحدة، وأن واشنطن تفكر حاليا بنقل جنودها ومعداتها العسكرية الموجودة في قاعدة إينجرليك إلى اليونان.

وقال في تصريح لصحيفة «Washington Examiner» الأمريكية، إن الجهات العسكرية الأمريكية تفكر حاليا في كيفية إخلاء قاعدة إينجرليك التركية، والاستعاضة باليونان أو إحدى جزرها للتمركز فيها، لافتا إلى أن «السياسات الخارجية للرئيس إردوغان تزعج واشنطن، وتدفعها إلى التفكير في إخلاء قاعدة إينجرليك والانتقال إلى اليونان. نحن نريد استمرار تواجدنا في تركيا وتعزيز علاقاتنا مع أنقرة، لكن يبدو أن نهج الرئيس إردوغان لن يتوافق مع استمرار بقاء قواتنا في تركيا».

وتابع «الرئيس التركي ألمح في السابق بأنه يعتزم إخراج القوات الأمريكية من قاعدة إينجرليك»، مشيرا إلى أن واشنطن تدرس حاليا إمكانية أن تكون اليونان مقرا جديدا للرؤوس النووية الأمريكية الموجودة في قاعدة إينجرليك والبالغ عددها 50 رأسا نوويا.

ودعا السيناتور الأمريكي إلى ضررورة تعزيز علاقة بلاده العسكرية والاستراتيجية مع السلطات اليونانية، مؤكدا أن وجود القوات الأمريكية في تركيا بات مهددا.

وجاءت تصريحات جوهانسون عقب توقيع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع الشطر الرومي من جزيرة قبرص، مذكرة تفاهم بشأن زيادة التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية بين الطرفين.