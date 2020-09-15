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سقوط مروحية أمريكية في الحسكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس بسقوط مروحية أمريكية في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وذكرت «سانا» على موقعها الالكتروني أن المروحية سقطت في قرية تل حداد بريف اليعربية، مشيرة إلى أن مدرعات أمريكية قامت بتطويق الموقع.

وقالت مصادر محلية إن الطائرة سقطت، دون تحديد سبب سقوطها أو مصير طاقمها، مستبعدة أن «يكون سقوط المروحية ناجما عن استهداف أرضي ولكن على الأغلب سقوطها بسبب عطل فني».

وتعد هذه أول طائرة أمريكية تسقط في محافظة الحسكة بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش نهاية مارس 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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