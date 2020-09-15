سقوط مروحية أمريكية في الحسكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس بسقوط مروحية أمريكية في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وذكرت «سانا» على موقعها الالكتروني أن المروحية سقطت في قرية تل حداد بريف اليعربية، مشيرة إلى أن مدرعات أمريكية قامت بتطويق الموقع.

وقالت مصادر محلية إن الطائرة سقطت، دون تحديد سبب سقوطها أو مصير طاقمها، مستبعدة أن «يكون سقوط المروحية ناجما عن استهداف أرضي ولكن على الأغلب سقوطها بسبب عطل فني».

وتعد هذه أول طائرة أمريكية تسقط في محافظة الحسكة بعد انتهاء المعارك مع تنظيم داعش نهاية مارس 2019.