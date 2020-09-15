روسيا: مستعدون لتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في أمريكا اللاتينية

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن استعداد روسيا للتعاون مع دول أمريكا اللاتينية في إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ريابكوف، في بيان أصدرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، بمناسبة يوم استقلال دول أمريكا الوسطى (جواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا ونيكاراجوا والسلفادور) حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن قرار روسيا مساعدة دول المنطقة في محاربة عدوى كورونا أصبح مثالاً جديدًا للشراكة الوثيقة في هذه المرحلة العصيبة بالنسبة للجميع.

وأشار إلى أن موسكو مستعدة لـ"عمل مشترك مكثف مع شركائنا في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك في تنظيم إنتاج اللقاح الروسي (سبوتنيك-V) في أمريكا اللاتينية".

وفي 11 أغسطس الماضي، سجلت روسيا لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا، الذي ابتكر في مركز "جامالي" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، لتصبح الدولة الأولى في العالم التي سجلت لقاحًا ضد الفيروس بصورة رسمية.