انطلاق أولى رحلات الطيران المدني السعودي للفئات المستثناة

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، انطلاق أولى الرحلات الدولية، اليوم الثلاثاء، بعد السماح بالسفر لفئات مستثناه في إطار مستجدات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وأكدت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيليًا لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.
وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي على القادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لعينة أُخِذَت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أية أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.
وكانت المملكة قد أعلنت تاريخ الأول من يناير القادم موعدًا لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية.
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