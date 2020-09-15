وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية يصل الخرطوم قادمًا من جوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

وصل إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية، من جنوب السودان، برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، حيث كان في استقباله الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وقال الدكتور ضيو مطوك عضو الوفد، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، إن الوفد يحمل رسالة من الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تتضمن دعوته لحضور مراسم التوقيع النهائي لاتفاق السلام في الثالث من أكتوبر المقبل في جوبا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات منظمة الإيجاد وأصدقاء السودان وبعض الدول العربية.

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وأعرب ضيو مطوك، عن خالص تعازي ومواساة جمهورية جنوب السودان، حكومة وشعبا، لأسر ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة في السودان.

وأوضح أن الوساطة ترتب لزيارة وفد مقدمة "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية) للخرطوم في السابع عشر من أكتوبر المقبل، وذلك توطئة لعودة كل قادة حركات الكفاح المسلح الموجودة بالخارج.

وهنأ مقرر لجنة الوساطة، الشعب السوداني بقرب إحلال السلام الشامل والدائم، معربا عن أمله في التحاق الآخرين بركب السلام، منوها بأن المفاوضات مع "الحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبدالعزيز الحلو"، ستنطلق قريبًا.