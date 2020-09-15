الدولار يخسر 10 قروش مقابل الجنيه في النصف الأول من سبتمبر (جراف تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
فقدت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري نحو 10 قروش، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري.
ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، وفقا لبيانات المركزي.
ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال النصف الأول من الشهر الجاري بحسب بيانات البنك المركزي.
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