انتهاء مراسم توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والبحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
انتهت منذ قليل مراسم التوقيع الرسمية على اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، وإعلان السلام بين البحرين وإسرائيل، والتي تمت في البيض الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعشرات الحضور من الوفود الثلاث.
وبعد انتهاء التوقيع الرسمي يبدأ حفل عشاء بحضور الوفود المشاركة في الحفل.
ووقع قبل قليل اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، كما وقع إعلان السلام البحريني الإسرائيلي، في البيت الأبيض بحضور وفود من الدول الثلاثة، التي استقبلها الرئيس دونالد ترامب.
ووقع كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي والرئيس ترامب، على نسخ معاهدة "إبرهام" الاسم الذي اطلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.
وعقب ذلك وقع إعلان السلام البحريني الإسرائيلي، في ٣ نسخ مثلما حدث في اتفاق الإمارات وإسرائيل، أحدهم بالعربية والأخرى بالإنجليزية أما الثالثة بالعبرية.
وقبل التوقيع اجتمع ترامب بنتنياهو، عقب انتهاء جلسة مباحثات جمعته بوزيري خارجية الإمارات والبحرين، وعقب الجلسات ألقى قادة الوفود كلمة مقتضبة معربين عن شكرهم للإدارة الأمريكية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
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