رسميًا.. توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: وقعت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة البحرينية وإسرائيل اتفاقيات السلام في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووقعت الأطراف الثلاث أربعة نسخ من إعلان السلام، نسختين منهما بالعربية ونسخة بالإنجليزية أم الرابعة بالعبرية.

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