وزيرة ألمانية: لقاح كورونا قد لن يكون متاحًا حتى منتصف 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - ألمانيا - (أ ش أ)

قالت وزيرة البحوث الفيدرالية الألمانية، أنيا كارليشيك، إنها لا تتوقع طرح لقاح ضد فيروس كورونا الجديد قبل منتصف العام المقبل.

وصرحت كارليشيك، العضوة بالاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم الثلاثاء: "يجب أن نستمر في الاستعداد لحقيقة أن اللقاح لن يكون متاحًا حتى منتصف عام 2021 حيث يمكن حينئذ تلقيح قطاعات واسعة من السكان".

ووفقاً لصحيفة "بيلد"، أعادت وزارة الخارجية الألمانية أنها في مارس وأبريل أعادت نحو 240 ألف مواطن ألماني من الخارج إلى دولتهم على متن طائرات مستأجرة، بتكلفة بلغت نحو 94 مليون يورو، منها 47 مليون يورو دفعها المواطنون بأنفسهم.

وقال وزير النقل الفيدرالي أندرياس شوير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم: "لا داعي للذعر ما دام الجميع يلتزمون بقواعد السلوك والقيود المفروضة" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.