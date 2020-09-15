اليونسكو تحذّر من إرتفاع الإعتداءات على الصحافيّين أثناء تغطية المظاهرات

أطلقت منظمة التربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) التابعة للأمم المتحدة نداءً تحذيريا للمعنيين بعد الارتفاع الحاد في معدل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تغطية المظاهرات في مختلف أنحاء العالم. وحمّلت المنظمة قوات الأمن والشرطة مسؤولية إرتكاب النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق العاملين في مجال الإعلام. ويشير التقرير إلى أن عام 2019 شهد 32 حالة إعتداء أو مضايقات لصحفيين كانوا يغطّون مظاهرات شعبية، مقابل 15 حالة عام 2015، كما "يخشى أن يرتفع العدد كثيرا هذا العام"، وفق المنظمة. Advertisements وحسب تقديرات اليونيسكو، فقد قتل 10 صحفيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات خلال السنوات الخمس الماضية. المصدر "اكي"

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