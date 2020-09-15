ترامب: أجريت مباحثات مع العاهل السعودي وولي عهده وهما منفتحان على السلام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بنسلمان، و"أنهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه".
ويستضيف الرئيس الأمريكي ترامب، وفودا من كل من الإماراتوالبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض للتوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدان الثلاث مع بعضها، حيث أعلنت دبي والمنامة تباعا توصلهما إلى اتفاق للسلام معتل أبيب برعاية أمريكية.
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